El lunes 22 de febrero se lanzó en Japón la edición #12 - 2021 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump y, con ella, el tan esperado ranking semanal de popularidad. En esta ocasión, My hero academia sorprende al llevarse el primer lugar luego de varias semanas. Esta vez, hubo títulos que no participaron de la votación, ya que publicaron páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump publicó una gran cantidad de mangas, desde los clásicos hasta los nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad.

En esta edición, My hero academia llegó al primer lugar, mientras que en segundo puesto quedó Jujutsu kaisen y en tercero llegó Me and roboco, obra que tras varias semanas vuelve a estar en el top 3.

Ranking semanal de popularidad

Edición #12 - 2021 de la revista Weekly Shonen Jump.

My hero academia Jujutsu kaisen Me and roboco MASHLE Black Clover La misión de la familia Yozakura Sakamoto Days Ayakashi Triangle God of Destruction Magu-Chan Kokousei Kazoku Phantom Seer El ardiente Nirai Kanai Build King.

Ranking Semanal de Popularidad. Foto: Weekly Shonen Jump

La semana pasada, la portada estuvo dedicada a Witch watch, una nueva serie que marcó el regreso del recordado Kenta Shinohara a las páginas de la revista, conocido por ser el autor de Sket dance. Pero en esta nueva edición, la primera página es para Undead Unluck, obra del mangaka Yoshifumi Tozuka, quien celebra el primer aniversario de su manga.