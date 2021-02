Dragon Ball Super manga 69: nuevas esferas y dragón sagrado llegan a trama

Tras el final del arco del Prisionero de la patrulla galáctica, fans comenzaron a debatir en redes sociales sobre quién iba a ser el siguiente enemigo que Goku y sus amigos iban a enfrentar.

Con el lanzamiento del capítulos 68, ya hemos visto cuál fue el destino de los protagonistas tras el enfrentamiento con Moro: el villano fue derrotado y los Guerreros Z fueron los vencedores. Pero eso no fue todo, también se presentó a Granola, el nuevo integrante del Universo 7, que ha jurado venganza sobre los saiyajines.

Ahora, con la llegada de Dragon Ball Super manga 69, no solo hemos conocido que Bills estuvo detrás de la extinción de los saiyajines, sino también la existencia de nuevas esferas del dragón y de Monite, su guardián.

¿Cómo funcionan las nuevas esferas del dragón?

En la trama, se nos indica que hay un viejo namekiano que tiene una esfera del dragón, quien no solo le explica el funcionamiento de la misma a Granola, sino también que necesita más de una para pedir un deseo.

Las nuevas esferas del Dragón en la historia. Foto: Shueshia

Así también, se da mayor información sobre la creación de estos objetos. Se menciona que donde haya un namekiano existirán las esferas, y que tiempo atrás se usaron para honrar la memoria de los héroes.

Nueva explicación sobre las esferas del dragón. Foto: Shueshia

A comparación de Dende o el Gran patriarca, Monite, sobreviviente al ataque de los saiyajines comandados por Freezer, solo tiene una a su cargo. Sobre esto dice: “En 40 años no he encontrado otra y no creo que lo haga”.

Es más adelante donde se ve que la raza Shuga encuentra la segunda, la cual es robada por Granola para pedir el deseo que lo ayudará en su venganza contra los saiyajines: ser el más fuerte del universo .

¿Granola podrá cumplir su deseo y ser el más fuerte del Universo 7? Foto: Shueshia

Para el manga 70 de Dragon Ball Super se espera que Toyotaro nos de más información sobre Monite y si Granola cumplirá su sueño. Recordemos que al final del capítulo 68, el pez oráculo mencionó que nacería pronto el guerrero más poderoso. ¿Será el elegido?