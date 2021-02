Dota 2: Netflix lanzará anime del videojuego de Valve en marzo

Defense of the Ancients, conocido como DOTA, es uno de los videojuegos más populares de la historia. Su fama es tan grande que se ha convertido en deporte internacional, punto de encuentro para miles de gamers y ahora tendrá un anime propio gracias a Netflix.

La franquicia ya se había extendido a través de cómics y un videojuego alterno, pero nunca como una serie animada con una historia concreta. Una producción que sorprendió a los gamers cuando Valve corporation anunció su lanzamiento a la plataforma de streaming.

“Estamos emocionados de anunciar una nueva serie de anime que explora el universo de Dota como nunca antes”, mencionó la cuenta de Twitter del videojuego que cuenta con legión de seguidores acérrimos y con estándares más elevados entre la comunidad gamer.

Esta serie de 8 capítulos será producido por Studio Mir, responsable de dos cortometrajes sobre League of legends, varios títulos del universo animado de DC y The legend of Korra. Nada menos que un sello de garantía para los fanáticos preocupados por el resultado.

La expectativa por Dota: dragon’s blood es grande, pero solo queda esperar por su estreno en Netflix el próximo 25 de marzo. Mientras tanto, los fans están ansiosos por ver más detalles de la producción así como el tráiler oficial prometido para el 2 de marzo.

¿Qué es Dota 2?

Dota 2 es un juego multijugador de estrategia en tiempo real. En este, dos equipos de cinco jugadores controlan a personajes denominados ‘héroes’ para destruir las estructuras rivales. Todo ocurre en un mismo mapa que tiene dos lados: Radiant y Dire.