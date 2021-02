Este lunes 8 de febrero de 2021 se publicó en Japón la edición n.° 10 de la conocida revista Weekly Shonen Jump y, con ella, el tan esperado capítulo 1.004 de One Piece, el popular manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda.

En los episodios anteriores, se pudo ver cómo el grupo conformado por los samuráis de Oden, los Piratas de Kid y los Mugiwara lograron infiltrarse con éxito en la isla Onigashima, lugar en donde se encuentran Kaido y Orochi. La intención de esta alianza es detener la fiesta que celebran los tiranos de Wano y así liberar a ese país.

Los spoilers llegan gracias a los grupos Condoriano (One Piece) y Pirate King.

El capítulo empieza con Speed, que está recorriendo el castillo de Onigashima entregando unos dangos a los Gifters que encuentra. Cuando se los da, les dice que es una medicina especial que ha preparado Queen para que recuperen fuerzas. Vemos un flashback en el que Tama está esperando el momento para ir a ayudar a Onigashima, quiere ver a Wanokuni con Momonosuke como shogun, y no quiere volver a pasar hambre nunca más. Es así que se decide a ir al campo de batalla y en el camino crea una gran cantidad de Kibi Dango.

One piece - manga 1.004. Foto: Weekly Shonen Jump

Volvemos al presente, y vemos que Gazelleman y Daifugou también están recorriendo el castillo de Onigashima entregando dangos a los Gifters. Pasamos a la batalla entre Franky y Sasaki. El Franky Shogun dispara su “Weapons Left” pero no afecta a Sasaki, que acto seguido se lanza contra el robot y choca fuertemente contra él. De repente Usopp, Nami y Tama entran en escena a lomos de Komachiyo. Tras ellos viene un ejército de Gifters que están ahora de su parte gracias a los poderes de la pequeña.

One piece - manga 1.004. Foto: Weekly Shonen Jump

Ulti y Page One llegan detrás de Tama y el resto, gritan que esos Gifters los han traicionado. Pasamos a Black Maria Vs. Sanji, este último ha derrotado a todos los subordinados masculinos, pero no es capaz de hacer daño a las mujeres, así que Black María consigue atraparle en su red. Entonces le dice que Kaidou le ordenó atrapar a Nico Robin con vida.

One piece - manga 1.004. Foto: Weekly Shonen Jump

Volvemos al Live Stage, Bao Huang anuncia que uno de sus espías (una rata con el papel con el ojo dibujado) ha encontrado a los Vainas Rojas. Están inconscientes en una habitación de una torre del castillo. En la habitación, vemos la silueta de una misteriosa persona atendiendo las heridas de Kinemon, esta persona tiene un tamaño “normal” y el pelo largo. Podemos ver también la silueta del perfil de su cara en primer plano, y por la forma de su nariz y su boca, parece que se trata de una mujer (o quizás de un hombre joven).

One piece - manga 1.004. Foto: Weekly Shonen Jump

One Piece es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En el año 1999, recibió su adaptación animada, que es emitida hasta la fecha con más de 900 capítulos. El manga lleva 996 episodios y ha publicado 96 volúmenes compilatorios en varias editoriales para diferentes países.

One Piece - póster promocional. Foto: Weekly Shonen Jump

One Piece - sinopsis oficial

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el Rey de los Piratas Gold Roger. Pero antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo al aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran era de la piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.