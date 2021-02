La temporada de animes de invierno 2021 en Japón comenzó en enero. Por este motivo, gran variedad de caricaturas estarán disponibles tanto en la televisión nipona como en streaming.

Una de las obras más destacadas es la tercera temporada de Non non biyori, serie animada que está basada en un manga original escrito e ilustrado por el artista Atto.

La primera publicación de la historieta fue en la revista Monthly Comic Alive en 2009. Debido a su gran éxito, el director Yasuhito Kikuchi y la productora Silver Link lanzaron la primera temporada del anime en octubre de 2013. Posteriormente, la segunda parte llegó en 2015 y logró buena acogida entre los fans.

El capítulo 5 de la popular caricatura se transmitirá a través de las cadenas japonesas Tokyo MX, AT-X, TV Aichi y TV Osaka. Además, llegará a todo el mundo gracias al servicio de streaming Crunchyroll.

¿Cómo y a qué hora ver el episodio 5 de Non non biyori 3?

El capítulo 5 de Non non biyori 3 se estrenará el 8 de febrero de 2021 a las 5.00 a. m. (hora peruana). En el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll.

A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de lanzamiento:

Perú , Colombia, Ecuador y Panamá: lunes 8 de febrero de 2021 a las 5.00 a. m.

México y Centroamérica (excepto Panamá): lunes 8 de febrero de 2021 a las 4.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: lunes 8 de febrero de 2021 a las 6.00 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: lunes 8 de febrero de 2021 a las 7.00 a. m.

Non non biyori - tráiler

Non non biyori - sinopsis

El anime Non non biyori es del género slice of life. La historia nos presenta a Ichijou Hotaru y los sucesos después de mudarse de una gran ciudad a un pequeño pueblo alejado de todo. Con la compañía de sus nuevas amigas, la protagonista irá aprendiendo a adaptarse a su nuevo estilo de vida.