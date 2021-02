Este lunes 1 de febrero de 2021 se publicó en Japón la edición n.° 9 de la conocida revista Weekly Shonen Jump y, con ella, el tan esperado capítulo 1.003 de One Piece, el popular manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda.

En los episodios anteriores se pudo ver cómo el grupo conformado por los samuráis de Oden, los Piratas de Kid y los Mugiwara lograron infiltrarse con éxito en la isla Onigashima, lugar en donde se encuentran Kaido y Orochi. La intención de esta alianza es detener la fiesta que celebran los tiranos de Wano y así liberar a ese país.

Los spoilers llegan gracias a los grupos Condoriano (One Piece) y Pirate King.

El capítulo comenzó cuando Luffy golpeó repetidamente a Kaidou de forma muy potente hasta hacerlo caer al suelo. Tras finalizar el ataque, una gran cantidad de aire empezó a salir del cuerpo de Mugiwara. Kid se quedó en shock al pensar que podría estar herido, pero Law le explicó que solo es un efecto secundario del Gear 4 y que Luffy no podrá usar la Ambición en los próximos 10 minutos.

One piece - manga 1.003. Foto: Weekly Shonen Jump

Sin embargo, pese a la gran cantidad de ataques recibidos, Kaidou se levantó y usó uno nuevo llamado Tatsumaki Kaifuu, lo que creó un tornado gigantesco con haces cortantes que volaban en todas las direcciones. Zoro agarró a Luffy y corrió, mientras que Kid y Killer desviaron la amenaza como pudieron. Por su parte, Law usó sus poderes para transportarse a otra zona.

One piece - manga 1.003. Foto: Weekly Shonen Jump

El cabecilla del CP0 se quejó de la muerte de Orochi, que era su socio comercial, y de cómo el banquete ha pasado a ser una guerra. Aunque dijo que, tras la caída de Doflamingo, el choque entre Kaidou y la “peor generación” era inevitable. También refirió que, si dos de los cuatro Yonkou eran derrotados juntos en esta batalla, el futuro del mundo sería completamente impredecible.

Sin embargo, ellos no creen que los samuráis puedan ganar esta lucha porque esta no terminaría incluso si consiguen vencer a Kaidou o a Big Mom. Todavía tendrían que lidiar con los Ookanban debido a que, si no son derrotados, podrían aniquilar a los samuráis fácilmente.

One piece - manga 1.003. Foto: Weekly Shonen Jump

De vuelta al tejado de Onigashima y ante a mirada de Luffy, Law y Kid, Kaidou se logró transformarse en su forma híbrida. Se pudo observar su silueta de pie entre el humo y a Big Mom junto a él. El líder de los piratas bestia lucía enorme, más o menos el doble de alto que este último personaje.

One piece - manga 1.003. Foto: Weekly Shonen Jump

One Piece es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En el año 1999 recibió su adaptación animada, que es emitida hasta la fecha con más de 900 capítulos. El manga lleva 996 episodios y ha publicado 96 volúmenes compilatorios en varias editoriales para diferentes países.

One Piece. Foto: Weekly Shonen Jump

One Piece - sinopsis oficial

Riqueza, fama y poder, un hombre había obtenido todo en este mundo y era el Rey de los Piratas Gold Roger. Pero antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo al aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran era de la piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.