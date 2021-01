Este lunes 25 de enero de 2021 se publicó en Japón la edición n.° 8 de la conocida revista Weekly Shonen Jump y, con ella, el tan esperado capítulo 1.002 de One Piece, el popular manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda.

En los episodios anteriores se pudo ver cómo el grupo conformado por los samuráis de Oden, los Piratas de Kid y los Mugiwara lograron infiltrarse con éxito en la isla Onigashima, lugar en donde se encuentran Kaido y Orochi. La intención de esta alianza es detener la fiesta que celebran los tiranos de Wano y así liberar a ese país.

Los spoilers llegan gracias a los grupos Condoriano (One Piece) y Pirate King.

Capítulo 1.002: “Yonkou vs. Nueva Generación”

El capítulo comienza con Kaidou usando sus haces cortantes llamados Kaifuu contra los miembros de la “peor generación”. Luffy usa un nuevo ataque llamado Gomu Gomu no Kong Raifuru para darle a su enemigo un puñetazo en la cara.

Kaidou se da cuenta de que los jóvenes que tiene delante han estudiado lo dura que es su piel y que no son unos simples “resistentes”. Big Mom golpea a Killer con un nuevo ataque llamado Indra. Dice que mientras estén bajo ese cielo, no podrán escapar de sus ataques.

One Piece manga 1.002. Foto: Weekly Shonen Jump

Kaidou se prepara para usar su Bolo Breath contra Luffy. Zoro le pide a Law que le teletransporte a esa zona y este se queja preguntándose por qué tiene que hacer de niñera de estos piratas, pero al final accede.

Law teletransporta a Zoro justo a tiempo y usa el Kitsunebiryuu: Homurasaki de Kinemon para proteger a su capitán.

One Piece manga 1.002. Foto: Weekly Shonen Jump

Zoro se prepara entonces para usar su Ittouryuu (estilo de una espada) y su ataque Hiryuu Kaen. Big Mom advierte a Kaidou que se aparte, ya que siente que esa espada no es una espada cualquiera. El samurai ataca al líder de los piratas bestia pero falla, su ataque corta uno de los cuernos de la calavera gigante de Onigashima, sorprendiendo a todos los presentes.

One Piece manga 1.002. Foto: Weekly Shonen Jump

Big Mom usa un ataque gigantesco llamado Tenman Daijisai Tenjin con el que lanza una lluvia de truenos desde el cielo, pero estos tienen almas en su interior y pueden moverse y atacar desde cualquier dirección. Luffy recibe un golpe directo, pero no le afecta porque es de goma, luego Kaidou usa su Bolo Breath e impacta directamente en Mugiwara, pero queda sorprendido al ver que no surge ningún efecto. Es entonces cuando el protagonista contraataca y usa su nuevo golpe Gomu Gomu no Kong Gatoringu contra Kaidou.

One Piece manga 1.002. Foto: Weekly Shonen Jump

One Piece es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha desde el 22 de julio de 1997. En el año 1999 recibió su adaptación animada, que es emitida hasta la fecha con más de 900 capítulos. El manga lleva 996 episodios y ha publicado 96 volúmenes compilatorios en varias editoriales para diferentes países.

One Piece. Foto: Weekly Shonen Jump

One Piece - sinopsis oficial

Riqueza, fama y poder; un hombre había obtenido todo en este mundo y era el Rey de los Piratas Gold Roger. Pero antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo al aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”. Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran era de la piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.