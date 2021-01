My hero academia: lanzan nuevo póster promocional para quinta temporada

Este domingo 24 de enero, la cuenta oficial en Twitter para la adaptación animada de la quinta temporada de My hero academia reveló un nuevo tráiler promocional. En este arte se muestran los nuevos diseños para los héroes profesionales Eraser Head, All Might, Endeavor y Hawks, quienes jugarán un papel crucial en este nuevo arco de la historia.

Como se recuerda, el pasado 19 de diciembre, se reveló un nuevo tráiler promocional. En este adelanto se mostró un poco más de la animación que tendrá la continuación de la historia y también los nuevos diseños de personaje.

Tras el final de la cuarta entrega de My hero academia, Shonen Jump, revista en la que se publica el manga de MHA, dio a conocer el primer póster promocional para la quinta temporada, que ya está en producción.

My Hero Academia

La primera mitad de la cuarta temporada cubrió el arco Hero Intern del manga, que comenzó en el volumen 14. La segunda mitad del anime, que se centró en el arco del Festival Escolar e inició en el volumen 19 del manga, debutó el 25 de enero.

My hero academia es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el año 2014. En 2016 tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tanta que hasta la fecha tiene un total de cuatro temporadas animadas y una quinta en camino.