Dragon Ball Super, manga 68: Vegeta superará Ultra instinto con otra técnica

El capítulo 68 de Dragon Ball Super mostró las intenciones de Granola, el nuevo rival de la Patrulla galáctica y los protagonistas, al jurar vengar la muerte de su raza. Al mismo tiempo, se observó a Vegeta mientras nuevamente busca superar sus límites tras la batalla contra Moro.

Como es habitual, la motivación del príncipe saiyajin radica en no ser superado por Goku, quien ahora puede alcanzar el Ultra instinto a voluntad. Por esta razón, no pudo evitar observarlo cuando realizaba un rígido entrenamiento junto a Whis.

Bills se percató de su gran Interés y no dudó en preguntarle al guerrero si no quiere alcanzar el Ultra instinto. “A mí no me pega eso, yo superaré a Kakaroto de otra forma”, respondió. Entonces le reveló un gran secreto: los dioses de la destrucción dominan más de una técnica.

El saiyajin se mostró interesado y Bills le explicó que el mencionado método no es la única forma de incrementar su poder. De hecho, el nuevo ni siquiera es el nivel más alto que hay de fuerza. “Es una técnica tan tranquila que necesita que tengas el alma calmada”, lamentó.

Dragon Ball Super Foto: Shueshia

Vegeta le pidió que le enseñe este nuevo poder y Bills contestó que irá a hacer ejercicio. Añadió que si realmente quiere dominar la misteriosa técnica, puede acompañarlo y “robársela”. Sin pensarlo dos veces, el guerrero siguió al dios de la destrucción. Los fans se preguntan si finalmente logrará superar a Goku.

Finalmente, en el último cuadro se mostró al pez oráculo mientras mencionaba que el equilibrio del universo está por romperse debido a que el guerrero más poderoso está por nacer. ¿Se tratará de Vegeta o Granola? El misterio de desvelará en los próximos episodios.

El manga 68 de Dragon Ball Super ya está disponible en Mangaplus, portal oficial de la compañía Shueshia. Se espera que el siguiente número llegue el sábado 20 de febrero de 2021.