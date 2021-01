Dragon Ball Super manga 68: Vegeta vencerá al Ultra instinto con Bills

Tras el estreno del manga 67 de Dragon Ball Super, los fans comenzaron a debatir en las redes sociales sobre quién iba a ser el siguiente enemigo que Goku y sus amigos iban a enfrentar.

Hace unas semanas, y gracias a un adelanto de Weekly Shonen Jump, se presentaron las primeras escenas de la historia y el nuevo nombre del arco: Granola, el superviviente.

Con el lanzamiento del manga 68 Dragon Ball Super en Mangaplus, ya hemos visto cuál fue el destino de Goku y Vegeta tras el enfrentamiento con Moro.

En el capítulo se aprecia a Gokú mientras realiza un rígido entrenamiento junto a Whis. Ambos son observados detenidamente por Vegeta, quien queda sorprendido por el nivel de pelea del saiyajin.

Quien nota su interés es Bills, que no duda en preguntarle al guerrero “si no quiere conseguir el Ultra Instinto” . “A mi no me pega eso, yo superaré a Kakaroto de otra forma”, responde Vegeta.

Vegeta y Bills hacen su aparición en el manga 68 de Dragon Ball Super Foto: Shueshia

Al oír esto, Bills le comenta que no es la única forma que tienen los dioses para incrementar su poder y que el Ultra Instinto no es el nivel más alto que hay de poder .

“Esta es una técnica tan tranquila que necesita que ‘tengas el alma calmada’. Haré algo de ejercicio para no quedarme dormido. Si quieres puedes robármela”, respondió el Dios de la destrucción.

El manga 68 de Dragon Ball Super ya está disponible en Mangaplus, portal oficial de la compañía Shueshia. Se espera que el siguiente número llegue el sábado 20 de febrero de 2021.