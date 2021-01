Saitama es votado como mejor héroe, por encima de Goku y Deku

Los mangas y animes han revolucionado el mercado y obtenido éxitos en ventas alrededor del mundo. Miles de estos personajes han formado parte de la infancia de las personas y se han ganado un lugar en sus corazones.

Con motivo del Día de los Héroes, el sitio japonés Anime! Anime! realizó una encuesta a sus suscriptores para conocer sus héroes favoritos, ya sea en anime o en mangas. A continuación, te compartimos la lista de los 10 mejores puestos.

1. Saitama (One Punch Man)

En teoría, Saitama es el héroe más poderoso de todos. Debido a su condición sobrehumana, se enfrenta a una crisis existencial, ya que ahora es demasiado fuerte y es capaz de derrotar a sus oponentes de un solo golpe, por lo que sus batallas las encuentra aburridas y sin emoción.

2. Izuki Midoriya (Boku No Hero Academia)

Conocido como Deku, es el protagonista y un estudiante de la Clase 1-A de la Academia U.A. Aunque originalmente nació sin un Don, logra captar la atención del legendario héroe All Might y, desde entonces, se ha convertido en su alumno y el noveno usuario del Don One for All.

3. All Might (Boku No Hero Academia)

Toshinori Yagi , mejor conocido como All Might, es el antiguo héroe número uno y el octavo usuario del Don One for All. También es maestro en la Academia U.A. para héroes. Después de batallar contra All for One, utilizó hasta el último de sus poderes, por lo que finalmente se retiró de la lucha contra el crimen.

4. Shinra Kusakabe (Fire Force)

Shinra Kusakabe es el protagonista principal del manga Fire Force. Él es un oficial de bomberos también conocido por su epíteto Demonio, debido a su peculiar hábito de sonreír con malicia en momentos inapropiados.

5. Katsuki Bakugo (Boku No Hero Academia)

Katsuki Bakugo, apodado Kacchan, es un estudiante de la Clase 1-A de la Academia U.A., que está entrenando para convertirse en un héroe. Es el deuteragonista de la serie y rival de Izuku Midoriya, pero con un gran corazón.

Les siguen: Shoto Todoroki y Shouta Aisawa (Doku No Hero Academia), Chiaki Morisawa (Ensemble Stars!), Goku (Dragón Ball) y Gintoki Sakata (Gintama).