Attack on titan 4x06: Mikasa aparece y salva a Eren en nuevo capítulo

La historia de Shingeki no Kyojin está por desembocar en una nueva guerra, pero eso no significa que el lado más emocional de la ficción haya pasado a un segundo plano. En ese sentido, la relación entre Mikasa Ackerman y Eren Jaeger finalmente llegará a una conclusión y los fans no podría estar más emocionados al respecto.

Desde un inicio, el sentimiento de protección de Misaka se veía exagerado para varios fans, pero basta recordar que Eren la salvó de una desdichada vida como esclava y la convirtió en su hermana adoptiva. Luego de varios conflictos, la cuarta temporada del anime se encargó de ponerlos frente a frente como aliados.

En el sexto capítulo, titulado Titán Martillo de guerra, se vio a Eren está enfrentado a las tropas luego de la declaración de guerra a la isla Paradis por parte de Willy Tybur. Lo que nadie esperaba fue la sorpresiva aparición de Misaka como aliada para detener al titán.

El ataque de Eren a Liberio causó la muerte de civiles, lo que le quitó el aire de heroísmo para posicionarlo como villano. Mikasa lo juzga con la mirada y cuestiona: ¿Quién es este hombre que, por años, se ha mostrado como el protagonista que hace lo correcto para salvar a su gente?

¿Cómo y dónde ver el capítulo 6 de Shingeki no Kyojin 4?

El capítulo 6 de Shingeki no Kyojin 4 está disponible en Latinoamérica desde el domingo 17 de enero a través de Crunchyroll.