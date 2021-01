Seven deadly sins: dragon’s judgement es uno de los animes más esperados de este 2021. Recordemos que la serie japonesa finalmente terminará con su cuarta temporada.

Para esta nueva entrega, DEEN Studios volverá para hacerse cargo de la animación, por lo que muchos fans están a la expectativa de la calidad del producto. Esto debido a los reclamos por los resultados de la tercera parte de la ficción.

A continuación, detallamos lo que pasará en Nanatsu no taizai 4. Tráiler, fecha de estreno y más información del popular shonen.

Nanatsu no Taizai 4 llegará primero a Japón. Foto: Studio DEEN

¿Qué veremos en Nanatsu no taizai temporada 4?

La parte 3 de Nanatsu no taizai solo abarcó la historia hasta el capítulo 267 del manga. Así, los 79 episodios restantes mostrarán a Ban, los pecados capitales y Elizabeth en una lucha por recuperar al verdadero Meliodas, personaje que está a un paso de ser el rey demonio.

Mientras tanto, en Britannia, las diosas, hadas, gigantes y humanos forman una alianza para enfrentar a las criaturas de la noche.

¿Cuándo se estrenará el capítulo 1 Nanatsu no taizai 4?

La cuenta oficial de la franquicia compartió en Twitter que el estreno del anime será el miércoles 13 de enero de 2021, una semana después de lo estimado.

Nanatsu no taizai temporada 4 - tráiler

¿Cómo ver Nanatsu no taizai 4x01?

Nanatsu no Taizai: fundo no shinpan tendrá una primera emisión en los canales japoneses TV Tokyo y BS TV Tokyo 7ch. No obstante, para su transmisión en Netflix para Estados Unidos y Latinoamérica se tendrá que esperar hasta mediados de 2021.

¿Cómo ver Seven deadly sins en Netflix?

Las tres primeras temporadas animadas de Nanatsu no Taizai están disponibles en Netflix. Para acceder al anime es necesario crear una cuenta en la plataforma. Cabe resaltar que el servicio otorga un mes gratis a sus nuevos usuarios, pero pasada esta fecha se paga una mensualidad con un plan básico de S/ 24,90.