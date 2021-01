La temporada de animes de invierno 2021 inició en enero en Japón. Gran diversidad de producciones animadas del país nipón estrenarán sus proyectos para la alegría de todos los fanáticos.

Una de las obras más destacadas es Alice in deadly school, serie animada que está basada en una obra multimedia llamada Alice in deadly school paradox de la compañía teatral Alicen in Project.

La empresa anunció la adaptación del esperado anime en 2016. No obstante, la versión original inspiró un manga independiente escrito por Kaworu Asaku e ilustrado por Ajiko Kojima.

El capítulo 2 de la popular caricatura se transmitirá a través de las cadenas japonesas Tokyo MX y AT-X. Además, llegará a todo el mundo gracias al servicio de streaming Crunchyroll.

¿Cómo y a qué hora ver el episodio 2 de Alice in deadly school?

El capítulo 2 de Alice in deadly school se estrenará el 11 de enero de 2021 a las 4.00 a. m. (hora peruana). En el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll.

A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de lanzamiento:

Perú , Colombia, Ecuador y Panamá: lunes 11 de enero de 2021 a las 4.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: lunes 11 de enero de 2021 a las 5.00 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: lunes 11 de enero de 2021 a las 6.00 a. m.

Alice in deadly school: tráiler oficial

Alice in deadly school: sinopsis

La historia comienza con la pacífica vida cotidiana de un grupo de estudiantes de preparatoria, que de repente se ve interrumpida cuando sus antiguos compañeros de la escuela comienzan a convertirse en zombies. La trama sigue las acciones tomadas por las chicas del instituto que deciden encerrarse en la azotea para planear sus movimientos.