One Piece: razones por las que superó a Dragon Ball y es el mejor anime

Dragon Ball es uno de los animes más importantes en la historia. Su repercusión continúa viéndose reflejada en varios títulos y las ganancias obtenidas, pero muchos otros animes vieron la luz desde que la obra de Akira Toriyama se lanzó en 1984.

Uno de estos es One Piece, la creación de Eiichirō Oda elegida como el manga más popular por el publico japonés, según la encuesta de TV Asahi. En la lista le siguieron Demon Slayer, Slam Dunk, Detective Conan y, finalmente, Dragon Ball.

A continuación, te compartimos las más importantes razones por las que One Piece es preferida por varios amantes de la animación japonesa alrededor del mundo.

Un universo más grande

A diferencia de otras ficciones, el mundo de One Piece ha requerido una biblioteca de información en un solo wiki y no parece que vaya a dejar de crecer pronto. La cantidad de personajes, islas, (conocidas y las aún no descubiertas), y la asombrosa cantidad de detalles dentro ayuda a diferenciar la serie como uno de los mundos shonen mejor realizados.

Creatividad y variedad

En el show, uno puede encontrar una variedad de colores dentro de los fondos y personajes que fácilmente sobresalen del molde del anime típico. Cada uno tiene poderes, pasado y distintivos únicos con el objetivo de que el espectador logre identificarse con alguno y formar parte del universo creado por Eiichirō Oda.

One Piece. Foto: Weekly Shonen Jump

Extensa duración de la ficción

El título posee una historia accesible dentro de una simple línea de tiempo. Sin embargo, varios eventos tienen repercusión en el futuro, ya sea a corto o largo plazo. Por esta razón, no es recomendable perderse de alguna saga para disfrutar todos los detalles y la historia en conjunto. La tarea no es fácil, dado que el anime posee un total de 957 capítulos y varios años pendientes para llegar a su final.

Evolución de los personajes

La caracterización de los personajes siempre fue uno de los puntos fuertes del show. Todos, incluidos los villanos, tienen un trasfondo y pasado que explican su forma de ser, así como sus futuras decisiones. Gracias a esta base, su desarrollo adquiere credibilidad y sentido con cada evento que se presenta.