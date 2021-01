Dragon Ball: Shueshia estaría bloqueando fan arts y filtraciones en Twitter

Como marca, Dragon Ball es una de las más famosas y populares en Japón. En cuanto a su anime, los derechos recaen en Toei Animation y su manga, es distribuido por la editorial Shueshia, la misma que está haciendo noticia en las últimas horas.

Desde hace un tiempo, seguidores de la franquicia comparte en redes sociales videos, fotos, fan art y todo material fan made inspirados en los personajes creados por Akira Toriyama, algo que al parecer está empezando a ser reportado por la editorial.

A través de Twitter, múltiples cuentas informan que Shueisha viene llevando a cabo lo que se conoce como ‘strikes’, avisos de violación de copyright, por compartir toda clase de contenido relacionado a Dragon Ball.

Quien dio uno de los primeros anuncios de esta acción fue el popular Fenyo, ilustrador y artista freelancer que trabaja para Bandai. En la misma red social, publicó un mensaje indicando que logró recuperar su cuenta tras un reclamo por una de sus ilustraciones.

Dragon Ball Foto: Twitter/@fenyo_n

Quien también ha sido sorprendido con esta medida es la cuenta @dshype, usuario que comparte constantemente información, adelantos, spoilers y material de Dragon Ball. El cibernauta reportó que fue retirada de una de sus publicaciones la portada del volumen 12 del manga.

Dragon Ball Foto: Twitter/@DbsHype

Por el momento, Shueshia no ha compartido un comunicado oficial sobre esta medida, la cual viene sorprendiendo a la comunidad de fanáticos que siguen a Dragon Ball.

Recordemos que esta marca no es la única que maneja la editorial, entre sus títulos más destacados están: One Piece, Naruto y Kimetsu no Yaiba.