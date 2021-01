El pasado sábado 3 de enero de 2021 salió oficialmente el capítulo 1.000 de One Piece, evento considerado un hito en la industria del manga.

Como parte de esta celebración, la editorial Shueisha dio a conocer que ha puesto en marcha una encuesta mundial de One Piece, la cual determinará al mejor personaje de toda su historia. El anuncio sorprendió a sus fans, ya que fue expuesto en una página completa del The New York Times.

One Piece 1.000 estrenó y editorial lanza encuesta mundial Foto: Shueshia

El sitio web onepiecewt100.com abrió el domingo y permite a los participantes votar por su personaje favorito una vez al día hasta el 28 de febrero. Con el paso de los días, la editorial permitirá ver más contenido exclusivo para este portal.

Shueisha también publicó dos videos conmemorativos para celebra el estreno, los cuales se centran en el lema “We are one”. “¿Qué personaje emergerá como el único ichiban? Para averiguarlo, tendremos que unirnos”, se lee en la publicación compartida en las redes sociales de la marca.

Eiichiro Oda envía mensaje a fans tras estreno del manga 1.000 de One Piece

“¡1000 capítulos! Bueno, han pasado muchas cosas en los últimos 23 años. Me he pasado la mitad de mi vida publicando One Piece semanalmente”, admitió Oda. “Luffy ha viajado a muchas islas y ha tenido toneladas de aventuras. ¡No sé cuántas personas ha conocido! Del mismo modo, he recibido el apoyo de muchas personas, incluida mi familia. No puedo agradecer lo suficiente a esa gente”, compartió.

Eiichiro Oda, creador de One Piece, envió un mensaje a los fans tras el estreno del manga 1.000 Foto: Eiichiro Oda/Shueisha

El mangaka también reconoció que fue un largo camino, por lo que pidió a los seguidores de su historia no cesar en su pasión. “La aventura de Luffy es nueva en su arco final (...) Para los fanáticos de One Piece de todo el mundo, ha sido una larga historia, ¡pero, por favor, apoyen a ‘Sombrero de Paja’ un poco más!”, fueron sus últimas palabras.