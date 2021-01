One Piece manga 1.000: Eiichiro Oda comparte emotivo mensaje a fans

One Piece, el manga creado por Eiichiro Oda, se encuentra en su punto más alto gracias al Arco de Wano. Luego de 25 años desde su publicación, la historieta alcanzó los 1.000 capítulos y el mangaka no dudo en compartir un emotivo mensaje de agradecimiento en el último número.

Así, Oda reflexiona sobre su carrera, Luffy y el apoyo de todos los aficionados del mundo que han convertido el manga en una de las franquicias más importantes de la historia. Nada menos que una carta que será atesorada por los fanáticos.

One Piece. Foto: Weekly Shonen Jump

“¡1000 capítulos! Bueno, han pasado muchas cosas en los últimos 23 años. Me he pasado la mitad de mi vida [publicando One Piece semanalmente]”, admitió Oda. “Luffy ha viajado a muchas islas y ha tenido toneladas de aventuras. ¡No sé cuántas personas ha conocido! Del mismo modo, he recibido el apoyo de muchas, incluida mi familia. No puedo agradecer lo suficiente a esa gente”, compartió.

El mangaka también reconoció que fue un largo camino, por lo que pidió a los fanáticos no cesar en su pasión. “La aventura de Luffy es nueva en su arco final (...) Para los fanáticos de One Piece de todo el mundo, ha sido una larga historia, ¡pero, por favor, apoyen a ‘Sombrero de paja’ un poco más!”, fueron sus últimas palabras.

Conoce aquí todos los detalles sobre el más reciente capítulo de One Piece. Foto: Toei Animation

One Piece es un manga creado por Eiichiro Oda, quien desde el 22 de julio de 1997 publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha. Desde entonces, él y su equipo ha trabajado de manera constante. El mangaka incluso se ha visto comprometido con su salud, obligándolo a realizar pausas en plena temporada, pero siempre ha regresado con la mejor actitud a sus labores.