La nueva temporada de estrenos anime 2020 inició el jueves 1 de octubre. Una gran cantidad de series se estrenan por primera vez, mientras que otras vuelven con nuevas entregas. Tal es el caso de The irregular at magic high school 2, proyecto que lanza su segunda temporada.

El capítulo 13 de la segunda entrega de The irregular at magic high school se transmitirá a través de las cadenas televisivas MDS, TBS y Tokyo MX. Horas después, se podrá ver en diversos servicios de streaming para todo el mundo.

¿Cómo y a qué hora ver The irregular at magic high school 2 capítulo 13?

The irregular at magic high school 2 capítulo 13 se estrenará en Japón este 26 de diciembre a las 4.30 a. m. (hora local). En el mismo horario y día, se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de lanzamiento:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: sábado 26 de diciembre a las 4.30 a. m.

México, Centroamérica (excepto Panamá): sábado 26 de diciembre a las 5.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: sábado 26 de diciembre a las 6.30 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: sábado 26 de diciembre a las 7.30 a. m.

La nueva temporada del anime para televisión tendrá un total de 26 episodios y estará basada en el manga hecho por el autor Tsutomu Sato. The irregular at magic high school es una serie de novelas ligeras que debutó en abril de 2014. Manabu Ono lo dirige en el estudio Madhouse, y fue licenciada para venderse en América desde el año 2015. Las obras también inspiraron a la cinta The girl who summons the stars, película de la franquicia que se estrenó en Japón en junio de 2017.

The Irregular at Magic High School. Foto: Madhouse

La empresa Yen Press ha licenciado la emisión del anime basado en la serie de novelas protagonizadas por Yu Mori. La franquicia general de libros y mangas tiene 15 millones de copias impresas y las obras originales poseen 10 millones de ejemplares en circulación.