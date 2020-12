Shingeki no Kyojin: Kodansha prohíbe filtraciones del manga Attack on Titan

El manga de Shingeki no kyojin es uno de los más populares a nivel mundial. La obra de Hajime Isayama está llegando a su final y muchos fans esperan con ansias cómo será su desenlace.

No obstante, esto ha generado que algunos seguidores quieran conseguir información adelantada de la historia y utilicen las redes sociales para filtrar contenido de Attack on Titan, propiedad de la editorial japonesa Kodansha.

Ante lo sucedido, un editor de la compañía, encargado de la historieta de Shingeki no Kyojin, publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que advierte que está prohibido compartir material ilícito del manga.

“Kodansha está tomando acciones estrictas contra las cargas ilegales de contenido. Actualmente se trabaja para encontrar la raíz de la filtración. Todas las otras cargas ilegítimas son también discutidas con la policía. Esperamos que sigan disfrutando de nuestros productos oficiales”, señala el texto.

Pese a que no se sabe con exactitud a qué contenido en cuestión se refiere, la publicación prohíbe compartir cualquier filtración del manga de Attack on Titan que no sean adquiridas de manera oficial por la misma empresa.

A raíz de ello, muchos cibernautas han comentado su descontento en Twitter y sugieren a Kodansha crear una plataforma virtual oficial para que fans de diversos países pueden acceder a la obra de Hajime Isayama.

¿De qué trata Shingeki no Kyojin?

Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que los devoraban. Al huir, las personas consiguieron sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas, cuyo propósito es protegerlos de los titanes. Ahora, esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son estos monstruos y cómo fue que aparecieron en su mundo.