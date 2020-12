Evangelion se estrenó en Japón en 1995 y se codeó rápidamente con las series más conocidas de aquellos años por su historia y el desarrollo de sus personajes. Luego de 25 años, Netflix lanzó la serie en su plataforma y miles de fanáticos del anime conocieron la historia por primera vez.

Para la mayoría de seguidores de la producción, el final de Evangelion no fue el mejor, por lo que salió la serie Rebuilt. Se trata de un reinicio cinematográfico con novedades significativas, que contará con una cuarta y última película: ’Evangelion 3.0 + 1.0: thrice upon a time′.

La cinta, dirigida por Hideaki Anno, tuvo varios retrasos debido a la pandemia de la COVID-19, pero, finalmente, recuperó el ritmo. En ese sentido, el estudio Khara lanzó una nueva imagen promocional y un tráiler que trajo de regreso a Shinji, Rei, Asuka y los famosos EVAS.

‘Evangelion 3.0+1.0: thrice upon a time’ tiene agendado su estreno en Japón para el 23 de enero de 2021.

La serie Rebuild cuenta con cuatro películas enfocadas en adaptar el conocido anime de la década de los noventa a la pantalla grande, pero con grandes diferencias para considerarlas como un reboot.

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone - estrenada en 2007

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance - estrenada en 2009

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo - estrenada en 2012