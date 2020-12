Nanatsu no taizai: lanzan nuevo tráiler de la temporada final del anime

Este jueves 17 de diciembre, el canal oficial en YouTube de Netflix Anime publicó un nuevo tráiler promocional para lo que será la quinta y última temporada del conocido anime Nanatsu no taizai, la obra escrita y dibujada por el mangaka Nakaba Suzuki. El próximo arco del anime llevará por nombre “Nanatsu no taizai: Fundo no shinpan” o “The seven deadly sins: Dragon’s judgement”.

Además de ver un poco de la nueva animación que tendrá la continuación de la serie, también se ha revelado parte de la nueva ost. El opening llevará por título “Hikari Are” y será interpretado por Akihito Okano, mientras que el ending será “Time” y lo cantará Hiroyuki Sawano y Reona.

Para esta nueva entrega, Studio DEEN informó que continuará a cargo de la producción; sin embargo, muchos seguidores piden en redes sociales que no se cometan los mismos errores de la tercera parte, la cual fue duramente criticada por su baja calidad de animación.

Seven deadly sins. Foto: DEED Studios

¿Qué pasará en la temporada 4 de Seven deadly sins?

La parte 3 de Nanatsu no taizai solo abarcó la historia hasta el capítulo 267 del manga. Así, los 79 episodios restantes mostrarán a Ban, los pecados capitales y Elizabeth luchar por recuperar al verdadero Meliodas, personaje que está a un paso de ser el rey demonio. Mientras tanto, en Britannia, las diosas, hadas, gigantes y humanos forman una alianza para enfrentar a las criaturas de la noche.