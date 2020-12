El viaje de Chihiro fue relanzada en Japón y logró éxito en taquilla

A causa de la pandemia del coronavirus, la industria del cine se ha visto afectada por la dificultad de producir más películas. Debido a ello, Japón decidió reestrenar algunos títulos que atraparon el corazón del público.

Studio Ghibli se sumó a la iniciativa del país nipón y lanzó nuevamente cuatro de sus mejores cintas: El viaje de Chihiro, Nausicaa del Valle del Viento, La princesa Mononoke y Cuentos de Terramar.

La sorpresa fue para muchos cuando un reciente informe del portal web Variety señaló que la ganadora del Premio Óscar, Spirited away, consiguió superar los 8 millones de dólares en ventas de taquilla.

Bajo esta premisa, el largometraje animado sumaría un total de 304 millones de dólares, una cifra que se figura como un récord histórico en el cine japonés.

Sin embargo, El viaje de Chihiro estaría cerca de ser superada por una nueva película de Koyoharu Gotouge llamada Kimetsu no Yaiba: infinity train. El filme se encuentra en el segundo lugar como el más taquillero con 291 millones de dólares de recaudación.

Por su parte, Miyazaki explicó para el medio Flash que no se siente preocupado por la cinta anime. Esto debido a que él se encuentra enfocado en su trabajo dentro de Studio Ghibli.

Entrevista del medio Flash a Hayao Miyazaki. Foto: AFP/ Ufotable

“Bueno, no creo que tenga nada que ver conmigo. Es mejor para la armonía en el estudio si volvemos a ser los mejores de la taquilla, pero esto, aquello y lo demás no son realmente una preocupación. Es mejor trabajar lo más duro posible”, detalló el cineasta.

Recordemos que en una entrevista pasada con la revista Golden Times, Miyazaki declaró que no está muy satisfecho con el tipo de animación de la mayoría de títulos actuales, por lo que Kimetsu no Yaiba no sería considerada una amenaza para el talentoso director de cine.