One Piece, manga 998 spoilers: Ace podría volver a aparecer en Wano

Este lunes 7 de diciembre de 2020 se publicó en Japón la edición 53 de la conocida revista Weekly Shonen Jump y, con ella, el tan esperado capítulo 998 de One Piece, el popular manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda.

En los episodios anteriores se pudo ver cómo el grupo conformado por los samuráis de Oden, los Piratas de Kid y los Mugiwara logró infiltrarse con éxito en la isla Onigashima, lugar en donde se encuentran Kaido y Orochi. La intención de esta alianza fue detener la fiesta que celebraban los tiranos de Wano y así liberar a ese país.

One Piece, manga 998 - Modelo antiguo

Los hombres de Kaidou se sorprenden al ver que su capitán tiene la habilidad de levantar toda la isla. En el Live Floor, Marco quema a Chopper con sus llamas azules; estas son calientes y ayudan a frenar a los Koorioni. Miyagi, el médico de la cabra Mink, y Tristan, la enfermera ardilla Min, ayudarán a Chopper a crear un antídoto.

Apoo, herido, se levanta e intenta recuperar el anticuerpo, pero X Drake se transforma en Allosaurus y lo detiene. Luffy y Jinbe llegan al cuarto piso de Onigashima. Parece que hay muchos enemigos fuertes en este piso, por lo que Jinbe le dice a su capitán que se quedará en el cuarto piso mientras Luffy sigue adelante solo.

En otras habitaciones del castillo, los miembros del Tobi Roppo muestran por primera vez el poder de sus frutas prehistóricas. Sasaki, él es el usuario del Ryu Ryu no Mi, Modelo: Triceratops. Black Maria se transforma en una araña gigante, es la usuaria del Kumo Kumo no Mi, Modelo: Rosamygale grauvogeli. Y Who’s Who es usuario de la Neko Neko no Mi, Modelo: Tigre dientes de sable.

Yamato y Momonosuke se esconden cerca de una enorme estatua de dragón. La cara de esta se encuentra deformada, como si hubiera sido golpeada por algo realmente caliente. Momonosuke pregunta qué es esto.

Yamato explica que esta estatua solía colocarse en la entrada de la isla, pero su amigo la destruyó, por lo que fue tirada aquí. En el fondo, vemos llamas y Ace’

¿De qué trata One Piece?

Es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda. Él publica su obra desde el 22 de julio de 1997 en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha. En el año 1999, la adaptación animada, que actualmente se emite con más de 900 capítulos, llegó a las pantallas. El manga lleva 995 episodios y ha publicado 96 volúmenes compilatorios en varias editoriales de diferentes países.