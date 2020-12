El lunes 7 de diciembre, se lanzó en Japón la edición 53 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump y, con ella, el tan esperado ranking semanal de popularidad. En esta ocasión, Dr. Stone sorprendió al llevarse el primer lugar luego de haber caído la semana pasada. Esta vez, One Piece y My Hero academia no participaron de la votación porque publicaron portada y páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump publicó una gran cantidad de mangas, desde los clásicos hasta los nuevos lanzamientos, que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad.

En esta edición, Dr. Stone llegó al primer lugar, mientras que en segundo puesto quedó Jujutsu Kaisen, y en tercero, por primera vez ingresó al top 3, God of Destruction Magu-chan.

Ranking semanal de popularidad

Edición #53 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump.

Dr. Stone Jujutsu Kaisen God of Destruction Magu-chan MASHLE Black Clover Me and Roboco We Never Learn Chainsaw Man Ayakashi Triangle Kokousei Kazoku El ardiente Nirai Kanai Mori King, el rey del bosque Agravity Boys Nuestro pacto de sangre Honomieru Shounen

Ranking Semanal de Popularidad. Foto: Weekly Shonen Jump

La semana pasada, la portada estuvo dedicada a Jujutsu Kaisen, el manga escrito y dibujado por el mangaka Gege Akutami, que celebra el éxito de su obra tanto en la edición impresa de la Shonen Jump, como en su adaptación animada que está llegando a todo el mundo. Pero en esta edición la primera página se la llevó My Hero Academia, manga cuya trama está en su momento clímax.