Attack on Titan es una de las obras más populares dentro y fuera de Japón. Tras su primer lanzamiento en 2009, el autor Hajime Isayama anunció en una entrevista para un conocido medio nipón que su historieta terminará a finales de 2020.

El manga se encuentra ahora en su punto más alto y muchos seguidores se preguntan en redes sociales lo que pasará en la nueva entrega, debido a que Eren Jaeger logró activar el Retumbar de la Tierra y juntar a los titanes colosales para ir hacia Marley.

A través de la página de Facebook Shingeki No Kyojin GT 2.0, se pueden ver los primeros avances del capítulo 135 del manga de Shingeki no Kyojin. A continuación, mencionamos todos los detalles.

Shingeki no Kyojin. Foto: Bessatsu Shonen Magazine

Attack on Titan manga 135 - spoilers

El capítulo 135 del manga de Shingeki no Kyojin lleva por título Batalla del cielo y la tierra inicia. En este se puede ver cómo los integrantes de la Alianza se dirigen al titán de Eren para tratar de convencerlo de frenar la destrucción de la humanidad. No obstante, Armin se da con la sorpresa de que su amigo no está dentro del gigante.

Mientras buscan al protagonista, los demás personajes inician un enfrentamiento con varios titanes, quienes son manipulados por Ymir Fritz.

En su intento de proteger a sus amigos, Pieck es apuñalada por la hermana de Willy Tybur, Marcel, en su forma de Martillo de guerra. Por otro lado, Mikasa logra salvar a sus compañeros, en reiteradas ocasiones, de ser comidos por las enormes criaturas.

Asimismo, Armin logra ver a Ymir y piensa que es imparable debido a todo el caos que ocasionó; luego de unos segundos, aparece inesperadamente un colosal y se come al titán de Reiner.

Sin embargo, el cuerpo del joven Braun quedó intacto tras recibir la ayuda de Jean en un instante. Cuando todo parecía perdido para los integrantes de la Alianza, se incorporan Annie, Gabi y Falco con el fin de ayudar a sus compañeros en el último minuto.

El origen del nombre de Mikasa

Se dice que Isayama nombró a Mikasa como un barco acorazado oceánico de la fuerza naval del imperio japonés por su creencia en que una serie con personajes femeninos llamados como barcos de guerra famosos sería exitosa.

