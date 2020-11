Este lunes 23 de noviembre, la web oficial para la adaptación de My Hero Academia, confirmó que se está llevando a cabo la producción para lo que será la tercera película de la franquicia. Este nuevo film llevará por nombre “My Hero Academia: The Three Musketeers”, en clara referencia al protagonismo que tendrán los personajes Izuku Midoriya (Deku), Katsuki Bakugo (Ka-chan) y Todoroki Shoto.

My Hero Academia. Foto: Weekly Shonen Jump

Además de esto se reveló una primera imagen en la cual se aprecia el nuevo diseño de los tres protagonistas, todos llevan un traje negro con implementos para mejorar el desempeño de sus poderes, además de esto se ve la frase “He will meet The Three Musketeers” (Se encontrará con Los tres mosqueteros).

My hero academia - Anime

Tras el final de la cuarta entrega de My Hero Academia, la Shonen Jump, revista en la que se publica el manga de MHA, dio a conocer el primer póster promocional para la quinta temporada que ya está en producción.

My Hero Academia. Foto: Weekly Shonen Jump.

Al poco tiempo, el canal oficial en YouTube de TOHO Animation publicó un primer tráiler promocional de lo que será esta nueva entrega de My Hero Academia. En este avance, se puede escuchar la voz de Isuku Midoriya, quien exclama: “Algo nuevo está despertando”. ¿A qué se referirá?

La primera mitad de la cuarta temporada cubrió el arco Hero Intern del manga que comenzó en el volumen 14. La segunda mitad del anime, que se centró en el arco del Festival Escolar e inició en el volumen 19 del manga, debutó el 25 de enero.

My Hero Academia es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el año 2014. En 2016, tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tal, que -hasta la fecha- tiene un total de cuatro temporadas animadas y una quinta en camino.