Yakusoku no neverland: lanzan primer tráiler de la segunda temporada

Este jueves 5 de noviembre, la web oficial de la segunda temporada de Yakusoku no Neverland, obra dibujada y escrita por los mangakas Kaiu Shirai y Posuka Demizu, reveló su primer tráiler promocional sobre la continuación de la adaptación animada llena de misterio y suspenso.

La cuenta oficial del anime informó, en abril de este año, que la próxima entrega de Yakusoku no Neverland sería retrasada. Inicialmente se había programado para octubre de 2020, pero se pospuso hasta el 7 de enero de 2021 debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) en Japón.

Además de la serie animada, también se lleva a cabo una producción live action, que fue confirmada el 26 de setiembre de 2019. La noticia se comunicó en la cuenta oficial de Twitter de la franquicia y se dio a conocer que será Yuichito Hirakawa la encargada de la dirección, mientras Noriko Gotou realizará los guiones para esta historia.

Los mangakas Shirai y Demizu publicaron el manga de Yakusoku No Neverland en la revista Weekly Shonen Jump, perteneciente a la editorial Shueisha, desde agosto de 2016. La historia entró en su arco final en setiembre de 2018. Una de los creadores ya había declarado en una entrevista que no le gustaría que se extienda demasiado y agregó que no pasaría de los 20 o 30 volúmenes.

Yakusoku no Neverland. Foto: CloverWorks.

Yakusoku no Neverland - Sinopsis

La historia presenta un misterioso orfanato con niños que jamás han visto el exterior. Cada cierto tiempo, uno de estos es ‘adoptado’ y nunca más se vuelve a saber de él. Sin embargo, un día una niña es elegida y sus amigos deciden seguirla hasta la salida. Entonces descubren que son llevados por un grupo de demonios para ser devorados.