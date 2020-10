Shingeki no Kyojin: la temporada 4 del anime se podría dividir en dos partes

Shingeki no Kyojin confirmó la fecha de estreno de su cuarta temporada para diciembre de 2020, noticia que alegró a la comunidad de fanáticos que, tras varios meses, esperaron su llegada.

No obstante, es posible que el anhelado anime no llegue completo a la televisión japonesa. Un posible motivo que circula en redes sociales es debido a que el manga original del autor Hajime Isayama todavía no ha finalizado.

Este supuesto se reforzaría tras una reciente publicación de la cuenta de Twitter Sunma47, en la que se ve una imagen de una hoja con la frase: "final de temporada parte 1″.

El nombre del usuario pertenece al director de sonido de la popular franquicia, Masafumi Sanma, conocido también por crear diversos temas musicales para famosos animes como Pokémon o My hero academia.

Esta publicación ha generado un sinfín de debates en el que algunos cibernautas argumentan que la imagen indica que faltaría completar la banda sonora de Shingeki no Kyojin, mientras que otros consideran que el anime se dividiría en dos partes, ya que su producción no se puede avanzar si no cuenta con banda sonora.

Hasta el momento, el director de la caricatura japonesa, Yuichiro Hayashi, no ha mencionado nada al respecto, por lo que es cuestión de esperar un comunicado oficial del encargado para conocer si la nueva entrega llegará completa.

Shingeki no Kyojin 4 - tráiler

Shingeki no Kyojin describe un mundo donde los humanos son amenazados por los titanes. Para protegerse, viven rodeados de tres murallas llamadas: Sina, Rose y Maria. Eren Jaeger es el protagonista de la historia y buscará vengar la muerte de su madre, tras ser devorada por las temibles criaturas.

Shingeki no Kyojin, últimas noticias: