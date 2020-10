One Piece 21 años: recuerda las muertes que más hicieron llorar a los fanáticos del anime [VIDEOS]

Un día como hoy, pero hace 21 años, se emitió por primera vez una de las obras shonen que se volvió en una de las preferidas de miles de fanáticos. Se trata de One Piece, la historia de Luffy y su pandilla, un joven cuyo sueño es convertirse en el rey de los piratas, al igual que un hombre llamado Gol D. Rogger, quien en vida obtuvo fama, riquezas y el mayor tesoro del mundo. En medio de las aventuras, el protagonista conoce a personas que lo apoyarán en su camino a la grandeza.

A lo largo de más de 900 capítulos del anime, One Piece ha mostrado infinidad de muertes, algunas fueron grandes sacrificios de personajes que jamás serán olvidados por los seguidores de la obra de Eiichiro Oda.

Estos son las 3 muertes que hicieron llorar a todo fanático de One Piece

La muerte de Ace - capítulo 483

A pesar de que habían llegado a rescatarlo de las manos de La Marina, el joven Ace terminó dando su vida para proteger a quien toda la vida consideró como su hermano menor, Luffy. Su muerte fue de las más dolorosas, pues recibió un golpe mortal del general Akainu, que con el poder de su Akuma no mi, dejó un gigantesco agujero en el pecho al pirata.

La muerte de Shirohige (Barba blanca) - Capítulo 485

Al ver que Ace, a quien consideraba como un hijo, murió frente a sus propios ojos, perdió todo control y empezó a atacar a los de La Marina. Sin embargo, tras recibir una gran cantidad de ataques letales, es rematado por Kurohige. Antes de partir, Barba blanca le da un último mensaje a su tripulación, a su familia y tras eso muere de pie, como el gran pirata de la vieja era que fue.

La muerte del Going Merry - Capítulo 312

A pesar de no tratarse de una persona, los Mugiwara siempre consideraron al Going Merry como uno más de sus nakamas, por eso hasta el final no quisieron deshacerse de él. Aun cuando a la pequeña carabela le era imposible seguir navegando, fue al rescate de sus compañeros en Water 7, pero tras esto se parte en dos y deciden realizar un ritual Vikingo incinerándolo. Es en ese momento en el que el espíritu de la nave les da las gracias por todo y se disculpa por no poder acompañarlos en más aventuras.

