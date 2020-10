Evangelion: la cuarta y última película de la serie Rebuilt ya tiene fecha de estreno

Uno de los animes más aclamados por los fans es Neon genesis evangelion. La obra del dibujante Yoshiyuki Sadamoto trascendió a lo largo de los años y muchos esperan la llegada de la cuarta cinta de la saga Rebuilt, la cual le pondrá fin a la franquicia.

A inicios de octubre de 2020, el director de la película, Hideaki Anno, pidió disculpas a los fans a través de sus redes sociales por el retraso indefinido de su obra debido a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, un nuevo tráiler del largometraje salió a la luz y confirmó su fecha de estreno en Japón para el 23 de enero de 2021 . Asimismo, la producción estará a cargo del estudio Khara, reconocido por adaptar grandes proyectos del país nipón.

Recordemos que son tres películas estrenadas hasta el momento y que fueron creadas a modo de reinicio del anime para llevarlo al mundo cinematográfico.

Por otro lado, el estudio Khara informó a todos sus seguidores que las entregas de la tetralogía estarán disponibles a través de su canal oficial en YouTube.

Evangelion: 1.0 you are (not) alone - estrenada en 2007

Evangelion: 2.0 you can (not) advance - estrenada en 2009

Evangelion: 3.0 you can (not) redo - estrenada en 2012