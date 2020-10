My Hero Academia, manga 287: entra en escena el primer portador del One For All [FOTOS]

El día lunes 5 de octubre salió a la venta la edición 45 de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha en la que se publicó el capítulo 287 de My Hero Academia, manga escrito y dibujado por Kohei Horikoshi. Tras varios días de espera, la web oficial MangaPlus publicó de manera gratuita para todo el mundo este nuevo y emocionante episodio del shonen.

¿Qué pasó en el capítulo 287 de My Hero Academia?

El capítulo de esta semana retoma desde el momento en que la penúltima heredera del One For All aparece en la dimensión paralela a la que Midoriya y Tomura fueron arrastrados. La mujer se muestra sorprendida, ya que aun después de morir se vuelve a encontrar cara a cara con el viejo portador del All For One. Entonces el villano comienza a explicar cómo es posible un fenómenos así, sucede que los dones de las personas, también conocidos como “Quirk”, no son simplemente heredados entre familias, sino que estos escogen a su siguiente portador, ya que llevan consigo un pedazo del alma de las personas.

My Hero Academia. Foto: Weekly Shonen Jump

Luego de esta explicación, Tomura intenta arrebatar el OFA de Midoriya, pero aparece frente a todos el primer portador del poder, el hermano del AFO, quien le dice al villano que nunca podrá robar el quirk de Izuku, ya que ellos eligieron estar dentro del joven y lo reconocen como el portador indicado.

My Hero Academia. Foto: Weekly Shonen Jump.

My Hero Academia

Es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el año 2014. En 2016 tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tal que, hasta la fecha, tiene un total de cuatro temporadas animadas y una quinta en camino.

Tras el final de la cuarta entrega de My Hero Academia, la Shonen Jump, revista en la que se publica el manga de MHA, dio a conocer el primer póster promocional para la quinta temporada que ya está en producción; sin embargo, no se dieron más detalles.

My Hero Academia. Foto: Weekly Shonen Jump

Al poco tiempo, el canal oficial en YouTube de TOHO Animation publicó un primer tráiler promocional de lo que será esta nueva entrega de My Hero Academia. En este avance se pudo escuchar la voz de Isuku Midoriya, quien exclamó: “Algo nuevo está despertando”. ¿A qué se referirá?

La primera mitad de la cuarta temporada cubrió el arco Hero Intern del manga que comenzó en el volumen 14. La segunda mitad del anime, que se centró en el arco del Festival Escolar, inició en el volumen 19 del manga y debutó el 25 de enero.

