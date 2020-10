One Piece: Arturo Castañeda se disculpó con fanáticos tras polémica por redoblaje de anime [VIDEO]

Este lunes 12 de octubre, Netflix agregó a su catálogo el primer arco de One Piece, East Blue, con un total de 61 capítulo tanto en español y japonés. Sin embargo, el redoblaje realizado no fue del agrado de todos, ya que en redes sociales varios seguidores de la obra de Eiichiro Oda han criticado duramente la interpretación de algunos personajes. De Luffy y Ussop, sobre todo.

One Piece. Foto: Netflix

La polémica llegó a tal punto, que el director de doblaje, Arturo Castañeda, quien estuvo a cargo del cast para este nuevo proyecto, publicó en su cuenta de Twitter un vídeo comentando que desde la publicación de One Piece en Netflix, no ha dejado de recibir mensajes de odio y hasta amenazas. Frente a esto, el también actor de doblaje le ofreció sus más sinceras disculpas a todo el público que no gustó de esta nueva versión.

El elenco del redoblaje de One Piece para Netflix está conformado por:

-Dafnis Fernandez como Zoro

-Georgina Sanchez como Nami

-Alejandro Orozco como Usopp

-Noe Velazquez como Sanji

-Nallely Solis como Chopper.

One Piece es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha desde el 22 de julio de 1997. En el año 1999, recibió su adaptación animada que es emitida hasta la fecha con más de 900 capítulos. El manga lleva 981 episodios y ha publicado 96 volúmenes compilatorios en varias editoriales para diferentes países.

One Piece. Foto: Weekly Shonen Jump.

One Piece - Sinopsis oficial

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el Rey de los Piratas Gold Roger. Pero, antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”. Y así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.

Anime y manga, últimas noticias: