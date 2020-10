One Piece estrenó en Netflix con doblaje latino que divide a fans [VIDEO]

Pese a estar acostumbrado por años a la voces japonesas, no me costó sentirme cómodo con el redoblaje de one piece para Latinoamérica, no soy experto en doblajes pero puedo decir que me sentí muy emocionado y feliz, felicitaciones a quienes prestaron su voz #OnePieceNetflix pic.twitter.com/WJ93qQOKzC