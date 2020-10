Sword Art Online: Reona interpretó opening del popular anime en versión acústica [VIDEO]

El pasado 19 de setiembre se emitió el último capítulo de la cuarta temporada de Sword Art Online Alicization: War of Underworld. Cerca a cumplir un mes del cierre de la historia de Kirito, la cantante Reona, quien interpretó el opening de la serie titulada Anima, publicó a través de la cuenta oficial de la productora The First Take una nueva versión de la canción que fue considerada entre las más populares de la temporada pasada.

El video tiene una duración de un poco más de 6 minutos y en este se ve a Reona cantando el opening de SAO, acompañada de un pianista y guitarrista, quienes tocan a su estilo la canción.

Sword Art Online: Alicization inició su emisión en Japón en octubre de 2018. Esta serie adapta el arco de Alicization, perteneciente a las novelas originales del escritor Reki Kawahara. La segunda mitad del anime se lanzó en Japón el 12 de octubre de 2019 y la segunda parte, desde julio de este 2020.

Swort Art Online Alicization: War Of Underworld. Foto: Dengeki Bunko

El arco de SAO Alicization contó cómo Kirito fue atacado en el mundo real y, por culpa de un veneno, quedó en estado de coma. Para evitar que sufriera una muerte cerebral, una empresa del Gobierno para la cual trabajaba decidió conectarlo a una máquina que trasladó su conciencia a un mundo virtual. Una vez ahí, el joven alguna vez conocido como ‘El espadachín negro’ descubrió los misterios detrás de la inteligencia artificial.

