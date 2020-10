La web oficial para la adaptación animada de Higurashi no Naku koro Ni compartió, este 8 de octubre, nueva información acerca del remake del popular anime de terror. En esta ocasión, se ha dado a conocer que la serie contará con un opening totalmente nuevo. El tema de apertura llevará por título “I believe what you said” y será interpretado por la conocida cantante Asaka. Así se confirmó que el sencillo completo estará disponible a partir del día 14 de este mes.

La primera versión del anime emitido en 2006 tuvo el opening titulado “When they cry”, interpretado por la cantante Eiko Shimamiya. Este tema pudo oírse también en el primer episodio de la nueva adaptación animada.

La adaptación animada original de Higurashi no Naku Koro ni se emitió en el año 2006 y tuvo un total de 26 episodios, mientras que su segunda temporada, Higurashi no Naku Koro ni Kai, llegó en el 2007 y duró 24, poniendo fin a las aventuras de Maebara Keiichi en el misterioso pueblo llamado Hinamizawa. Tiempo después, Funimation retransmitiría el anime en el año 2009, para luego comenzar la venta oficial de los DVD.

Higurashi no Naku koro ni. Foto: Kadokawa.

Esta nueva producción estará realizada por 07th Expansion y Kadokawa, que se unen para colaborar en el proyecto. Por otro lado, será el artista Akio Watanabe el encargado de efectuar los diseños de los personajes. Finalmente, todo estará animado por los estudios Passione, los mismos que trabajaron en otros animes como Rokka no Yuusha o High School DxD Hero.

