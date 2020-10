My Hero Academia, manga 286: Nana Shimura raparece para salvar a Deku

El día lunes 28 de setiembre salió a la venta la edición 43 de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha en la que se publicó el capítulo 286 de My Hero Academia, manga escrito y dibujado por Kohei Horikoshi. Tras varios días de espera, la web oficial MangaPlus publicó de manera gratuita para todo el mundo este nuevo y emocionante episodio del shonen.

¿Qué pasó en el capítulo 286 de My Hero Academia?

El capítulo de esta semana retoma desde el preciso instante en que Bakugo recibe el ataque directo de Shigaraki Tomura para defender a Midoriya, quien luchaba solo contra el peligroso villano. Al ver a todos sus amigos y profesores heridos, Deku pierde el control y entra en modo berserker que lo hace atacar a su enemigo sin parar con sus tres poderes a la vez.

De esta manera, Deku ignora el peligro y se acerca demasiado a Tomura, quien aprovecha para intentar tocar al joven héroe y quitarle el One For All. En medio de la pelea, ambos personajes son transportados a un extraño mundo en el que aparece el fallecido All For One, pero la verdadera sorpresa es la aparición de Nana Shimura, la penúltima heredera del OFA.

My Hero Academia es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el año 2014. En 2016 tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tal que, hasta la fecha, tiene un total de cuatro temporadas animadas y una quinta en camino.

Tras el final de la cuarta entrega de My Hero Academia, la Shonen Jump, revista en la que se publica el manga de MHA, dio a conocer el primer póster promocional para la quinta temporada que ya está en producción; sin embargo, no se dieron más detalles.

Al poco tiempo, el canal oficial en YouTube de TOHO Animation publicó un primer tráiler promocional de lo que será esta nueva entrega de My Hero Academia. En este avance se pudo escuchar la voz de Isuku Midoriya, quien exclamó: “Algo nuevo está despertando”. ¿A qué se referirá?

La primera mitad de la cuarta temporada cubrió el arco Hero Intern del manga que comenzó en el volumen 14. La segunda mitad del anime, que se centró en el arco del Festival Escolar, inició en el volumen 19 del manga y debutó el 25 de enero.

