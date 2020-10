My Hero Academia 5: tráiler adelanta enfrentamiento entre la Clase 1-A y la Clase 1-B [VIDEO]

El éxito de My Hero Academia no presenta síntomas de desgaste y sus fans están esperando el estreno de su quinta temporada. Como adelanto, se lanzó un spot en donde Isuku Midoriya exclama: “¡Algo nuevo está despertando!” y los fans se preguntan a qué se referirá.

Como si fuera poco, la cuenta oficial de Twitter del anime acaba de lanzar el primer tráiler de la nueva entrega. Esta promete mantener el mismo nivel de acción y acelerado ritmo que tan bien caracterizó al programa desde sus inicios.

En el adelanto se puede apreciar algunos looks nuevos para los héroes de la Clase 1-A mientras se preparan para probar sus peculiaridades contra la Clase 1-B. Sin duda, uno de los momentos más esperados por parte de los fanáticos.

Cabe resaltar que My Hero Academia 4 terminó en suspenso luego de que Deku viaje dentro de sí mismo y dando testimonio de los poseedores anteriores del Quirk de One For All. A la vez, los héroes número 1 y 2 están preparándose para enfrentar a la Liga de villanos.

La quinta temporada de MHA ya está en camino; conoce todos los detalles aquí. Foto: Weekly Shonen Jump

La quinta temporada de My Hero Academia comenzará a ser emitido en la primavera (Japón) de 2021, según dio a conocer la revista Weekly Shonen Jump, a través de su cuenta oficial de Twitter. Actualmente, el anime se encuentra en producción.

La ficción fue creada por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra desde 2014. En 2016, tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tal que hasta la fecha tiene un total de cuatro temporadas animadas y una quinta en camino.

