La nueva temporada de estreno de animes en Japón empezó y los fans han podido ver uno de los lanzamientos más esperados: Inuyasha Hanyo no Yashahime.

10 años después de la llegada de Kanketsu-Hen, fanáticos supieron meses atrás que Rumiko Takahashi, autora de la historia, alistaba el lanzamiento de una nueva temporada, pero esta vez protagonizada por las hijas de Inuyasha y Sesshomaru.

¿Qué pasó en el capítulo 1 de Inuyasha Hanyo no Yashahime?

Tengamos en cuenta que lo visto en el capítulo 1 Hanyo no Yashahime no es nuevo para los fans, ya que se trata de la animación del manga especial titulado Since Then, creado e ilustrado por Takahashi en el 2011. Si eres de los que no continuó con la historia tras el fin del anime, aquí te lo explicamos.

Inuyasha 2020 inicia 6 meses después de la pelea contra Naraku y la destrucción de la perla de Shikon. Aquí vemos a los protagonistas, Miroku, Sango y Shippo mientras viven en la aldea de Kaede.

Pero su tranquilidad no duraría mucho, ya que en un sector vecino un demonio arrasaba con todo a su paso. Identificado como un devorador de cabezas, este ya había sido sellado por una de las flechas de Kikyo, pero ahora estaba libre. Ahora buscan la perla de Shikon.

Luego vemos cómo el demonio llega a la aldea de Kaede y ataca a Aome y Sango, ellas se defiende y se unen Inuyasha y Miroku. Aquí el sacerdote menciona el objetivo de la criatura y Aome insiste en actuar como señuelo para derrotarlo.

Tras localizar el centro del poder del demonio, ambos unen sus fuerzas y lo derrotan. Con la paz otra vez en sus vidas, la joven le reclama a su pareja por no decirle sobre la flecha de Kikyo, este se sorprende y ella dice su famosa frase: “¡Abajo!”

¿Qué pasó con Towa, Moroha y Setsuma, hijas de Inuyasha y Sesshomaru?

El inicio del anime nos muestra, en una línea alterna y varios años después de lo arriba comentado, cómo las jóvenes se reencuentran y son atacadas por Yotsume, una criatura que puede tomar forma humana. Juntas deciden buscarlo tras su huida.

