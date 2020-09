La cuenta oficial para la adaptación animada de Shokugeki no Soma: Go no Sara, publicó este viernes 18 de setiembre un importante anuncio con respecto al capítulo final de la quinta temporada de su anime, en este se menciona lo siguiente:

“La serie de anime de televisión “Shokugeki no Soma”, que comenzó a transmitirse en abril de 2015, finalmente llegará el próximo viernes 25 de setiembre. A todos los que nos han apoyado durante más de 5 años, por favor, miren hacia atrás en los inicios de la serie y esperen con ansias el episodio final.”

Además, en otro tuit de la cuenta del anime se mencionó algo que hizo dudar a todos acerca del final de temporada, ¿Podría ser distinto a lo visto en el manga?

“¡Finalmente la próxima vez es el episodio final!, ¡Esperen la transmisión de la próxima semana, que seguramente se disfrutará con un sabor diferente al original!”

Shokugeki no Soma: Go no Sara capítulo 12 se estrenará en Japón este viernes 25 de setiembre de 2020 a las 3.30 a. m. (hora local), también en el mismo día y horario se podrá ver a través de la web de Crunchyroll.

La quinta temporada de Shokugeki no Soma se estrenó el 10 de abril en Japón y llegó a todo el mundo gracias al servicio de streaming Crunchyroll, pero debido a las medidas tomadas por el Gobierno se suspendió de manera indefinida luego que se emitiera el capítulo 3.

La decisión de suspender la emisión del anime se tomó luego de que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunciara que el Gobierno declaraba un estado de emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19) hasta el 6 de mayo, y posteriormente hasta finales de ese mes.

Shokugeki no Soma (Foto: J.C.Staff)

Shokugeku no Soma: Go no Sara - Sinopsis Oficial

Soma ahora ha subido un grado y finalmente ha captado lo que siempre había esperado: el primer asiento en el Consejo Totsuki. Mientras tanto, una invitación a una competencia de cocina de clase mundial conocida como BLUE llega a Totsuki. Este es uno de los torneos gastronómicos más grandes para los jóvenes chefs que buscan fama.

Shokugeki no Soma (Foto: J.C.Staff)

Sin embargo, ha habido un cambio en el sistema de este año y los temas están fuera de lo común. Hay chispa en el aire cuando los nuevos rivales aparecen desde la sombra, ¿a dónde los llevará el BLUE?.

