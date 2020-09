Ranking Semanal: My Hero Academia sorprende al ocupar el primer puesto en popularidad

Este lunes 21 de setiembre, se lanzó en Japón la edición 42 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump y, con ella, el tan esperado ranking semanal de popularidad. En esta ocasión, My Hero Academia sorprendió al llevarse el primer lugar y superar por mucho a los más conocidos. One Piece no participó en esta ocasión, ya que está de descanso y Dr. Stone publicó páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump publicó una gran cantidad de mangas, desde los clásicos hasta los nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en la lista de popularidad. En esta edición, My Hero Academia llegó al primer lugar; mientras que, en segundo puesto quedó Jujutsu Kaisen, obra que muy pronto lanzará una adaptación animada. En tercera posición llegó Undead Unluck, título que por primera vez sube al top 3.

Este es el ranking semanal de popularidad de la edición 42 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump.

1. My Hero Academia

2. Jujutsu Kaisen

3. Undead Unluck

4. Black Clover

5. We Never Learn

6. Me and Roboco

7. Mashle

8. Ayakashi Triangle

9. La misión de la familia Yozakura

10. El ardiente Nirai Kanai

11. God of Destruction Magu-Chan

12. Agravity Boys

13. Mori King, el rey del bosque

Ranking Semanal de Popularidad (Foto: Weekly Shonen Jump)

Durante la última semana, la portada estuvo dedicada a un nuevo manga llamado Bokura no Ketsumei, obra escrita e ilustrada por Kakazu Kazu. Sin embargo, en esta ocasión, la primera página de la Shonen Jump se la lleva Chainsaw man, manga dibujado por Tatsuki Fujimoto que celebra haber llegado a los tres millones de ejemplares impresos.

Weekly Shonen Jump - Portada (Foto: Shueisha)

