My Hero Academia, manga 284: Deku vs. Shigaraki Tomura, ¡la batalla por el OFA!

El día lunes 14 de setiembre salió a la venta la edición #40 de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha, en la cual se publicó el capítulo 284 de My Hero Academia, manga escrito y dibujado por el mangaka Kohei Horikoshi. Tras varios días de espera, la web oficial MangaPlus publicó de manera gratuita para todo el mundo este nuevo y emocionante episodio del shonen.

¿Qué pasó en el capítulo 284 de My Hero Academia?

La batalla contra Shigaraki Tomura ha comenzado, ahora es Deku el único que puede hacer algo por detener el villano. Ambos tienen habilidades parecidas, mientras el villano heredó el All For One, el joven héroe lleva consigo el One For All, esto les permite controlar varios poderes a la vez. Por un momento se ve un flashback, en el cual se observa cómo Midoriya recibe un entrenamiento especial con sus compañeros para aprender a dominar su nuevo quirk, volar.

De regreso en el presente, la batalla continúa. Endeavor intenta luchar, pero es inútil, solo le queda ayudar para evitar que se pierdan más vidas. Por más que Deku usa sus poderes al 100% parece que nada sirve para detener a Tomura. En un último intento para vencer al enemigo, Midoriya se lanza con todas sus fuerzas usando tres poderes a la vez, ¿será suficiente?

My Hero Academia es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el año 2014. En 2016 tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tal, que hasta la fecha tiene un total de cuatro temporadas animadas y una quinta en camino.

Tras el final de la cuarta entrega de My Hero Academia, la Shonen Jump, revista en la que se publica el manga de MHA, dio a conocer el primer póster promocional para la quinta temporada que ya está en producción; sin embargo, no se dieron más detalles.

Al poco tiempo, el canal oficial en YouTube de TOHO Animation publicó un primer tráiler promocional de lo que será esta nueva entrega de My Hero Academia. En este avance se puede escuchar la voz de Isuku Midoriya, quien exclama: “Algo nuevo está despertando”. ¿A qué se referirá?

La primera mitad de la cuarta temporada cubrió el arco Hero Intern del manga que comenzó en el volumen 14. La segunda mitad del anime, que se centró en el arco del Festival Escolar, que inició en el volumen 19 del manga, debutó el 25 de enero.

