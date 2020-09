Tate no Yuusha: revelan nueva portada para volumen compilatorio de popular manga [FOTOS]

Este lunes 7 de septiembre, la cuenta oficial en Twitter de Tate no Yuusha reveló una nueva imagen de la obra que será la portada para el segundo volumen compilatorio del manga escrito y dibujado por el autor Aneko Yusagi. Se ha confirmado que la fecha de lanzamiento para la edición impresa de los capítulos será el día 23 de septiembre.

Tate no Yuusha (Foto: Shosetsuka ni Naro)

En lo que respecta al anime, el día 4 de septiembre se compartió el primer tráiler para la segunda temporada de la adaptación animada.

PUEDES VER Shingeki no kyojin manga 132: muerte de querido personaje en último capítulo entristece a fans

Tate no Yuusha no Nariagari, conocido también como The rising of the Shield Hero, es una novela ligera que comenzó a ser publicada en el año 2012 por la editorial Shosetsuka ni Naro. En agosto de 2017 la editorial Media Factory lanzó al mercado un manga inspirado en la popular historia. Finalmente en 2019 se llevó a cabo la primera adaptación animada de la obra, que estuvo dirigida por Takao Abo en los estudios Kinema Citrus.

Tate no Yuusha no Nariagari (Foto: Shosetsuka ni Naro)

Crunchyroll habló un poco sobre la nueva trama del anime, acerca de lo que harán Naofumi y los demás en esta segunda entrega. “Como Naofumi, Raphtalia y Philo están obteniendo nuevos compañeros, también se encuentran con un nuevo enemigo. Conoce a la enorme tortuga que lleva una ciudad en su espalda, y mira cómo el Héroe del Escudo y su equipo lucharán a lo largo de su viaje”, expresaron.

Ahora que Naofumi está siendo promocionado como un héroe apropiado, él está saliendo al mundo para defender a las otras regiones indefensas de la amenaza de las olas. Pero tras descubrir que estas son las armas de los héroes de otro mundo, las cosas se volverán mucho más difíciles para él.

Tate no Yuusha - Sinopsis

Naofumi es un chico normal de preparatoria que un día es transportado a otro mundo gracias a un libro mágico. En ese lugar deberá convertirse en el ‘Héroe del escudo’ junto a otros 3 chicos. Emocionado por la misión, parte hacia la aventura, pero al poco tiempo es traicionado por su equipo, lo cual lo lleva a dejar de confiar en las personas y convertirse en un renegado. Ahora solo, el joven héroe deberá arreglárselas para enfrentarse a los peligros de las “Olas de oscuridad”.