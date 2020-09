La quinta temporada de Shokugeki no Soma: Go no Sara, serie japonesa creada por el mangaka Yuto Tsukuda, anunció el último 17 de abril que el exitoso anime suspendería de manera indefinida la emisión de sus nuevos capítulos debido a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

No obstante, el popular shonen culinario volvió luego de dos meses y el próximo viernes 11 de septiembre de 2020, a las 3.30 a. m. (hora peruana), lanzará su capítulo 11. El mismo podrá ser visto horas después en todo el mundo gracias a diversos servicios de streaming como Crunchyroll.

¿Cómo y a qué hora ver el estreno de Shokugeki no Soma: Go no Sara 5x11?

Shokugeki no Soma: Go no Sara se estrenará en Japón este 11 de septiembre de 2020 a las 3.30 a. m. (hora local); también en el mismo día y horario se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): 2.30 a. m

Perú 3.30 a. m.

México 3.30 a. m.

Colombia 3.30 a. m.

Ecuador 3.30 a. m.

Panamá: 3.30 a. m.

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 11 de septiembre a las 4.30 a. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: viernes 11 de septiembre a las 5.30 a. m.

PUEDES VER Shingeki no kyojin manga 132: muerte de querido personaje en último capítulo entristece a fans

Shokugeki no Soma: Go no Sara - sinopsis oficial

Soma ahora ha subido un grado y finalmente ha captado lo que siempre había esperado: el primer asiento en el Consejo Totsuki. Mientras tanto, una invitación a una competencia de cocina de clase mundial conocida como BLUE llega a su grupo. Este es uno de los torneos gastronómicos más grandes para los jóvenes chef que buscan fama.

Shokugeki no Soma (Foto: Viz Media)

Sin embargo, debido a un cambio en el sistema, los temas serán fuera de lo común. Hay chispa en el aire cuando los nuevos rivales aparecen desde la sombra para descubrir a dónde los llevará el BLUE.