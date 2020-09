The Promised Neverland en Netflix: la lucha contra los demonios llegó al servicio

Este martes 1 de septiembre, el servicio de streaming Netflix agregó a su catálogo uno de los animes más pedidos por miles de fanáticos de la animación japonesa, se trata de ’The Promised Neverland’, la obra del mangaka Kaui Shirai que se emitió pro primera vez en enero del 2019 y tuvo un total de 12 capítulos, los cuales abarcaron el primer arco del manga. La popular serie está disponible para todo el mundo en su idioma origina, japonés (con s

The Promised Neverland (Foto: Netflix)

ubtítulos) y también doblado al inglés.

Los mangakas Shirai y Demizu lanzaron el manga de Yakusoku No Neverland en la revista Weekly Shonen Jump, perteneciente a la editorial Shueisha, desde agosto de 2016. La historia ya ha entrado en su arco final desde septiembre de 2018. Shirai había declarado en una entrevista, en agosto de 2018, que no le gustaría que la historia se extienda demasiado y agregó que la obra no pasaría de los 20 o 30 volúmenes.

En cuanto a la segunda temporada del anime, la cuenta oficial de Twitter de la serie anunció que la fecha de estreno de la adaptación animada sería retrasada. Inicialmente se había programado para lanzarse en octubre de este año, pero debido al efecto de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Japón, se ha pospuesto sin fecha fija hasta el 2021.

El anime cuenta una historia oscura que sigue de cerca a un misterioso orfanato en donde los niños que allí viven jamás han visto el exterior. Sucede que cada cierto tiempo uno de estos es “adoptado” y nunca más se vuelve a saber de él. Pero un fatídico día cuando una niña es llevada, otros deciden seguirla hasta la salida, es ahí donde se dan cuenta que están siendo llevados por un grupo de ‘demonios’ que los devoran.