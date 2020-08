El pasado 8 de agosto, el conocido mangaka Tatsuya Matsuki, autor del manga ‘Act-Age’, fue arrestado por la policía de Japón, tras ser acusado de haber abusado sexualmente a dos menores de edad.

Luego de darse a conocer esta lamentable noticia, la revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha, anunció de manera oficial la cancelación de la serialización de la obra escrita por Tatsuya Matsuki y dibujada por la joven talento Shiro Usazaki. Asimismo, se procedió a retirar de las tiendas el material impreso y eliminar todo rastro de la web MangaPlus.

PUEDES VER Boruto manga 49: Sasuke Uchiha podría matar al hijo de Naruto

A dos semanas de lo sucedido, la dibujante Shiro Usazaki, quien se vio afectada por la cancelación del manga, se manifestó a través de su cuenta en Twitter, dando a conocer su opinión con respecto a este tema.

En la carta compartida en el tuit se puede leer lo siguiente:

“Hace algunos días, el señor Tatsuya Matsuki, quien es el autor original del manga “Act-Age”, fue arrestado y procesado por cargos de actos sexuales en contra de unas estudiantes de un instituto. Para comenzar, quiero hacer saber a esas chicas que tienen todo mi apoyo para ustedes y sus familias. Considero que no debe ser fácil alzar la voz después de haber sido víctimas de algo tan horrendo. A pesar de que aún no hay una sentencia, espero que se haga justicia y haya un castigo de peso.

Yo ya he aceptado plenamente la decisión de la editorial sobre la cancelación total de la serie Act-Age así como de todos los proyectos que estaban relacionados con esta franquicia. Las heridas mentales causadas por delitos sexuales no pueden ser curadas tan fácilmente. Tan solo el imaginar que una persona te haga sentir insegura cuando estas sola o cuando sales por la noche me da mucha impotencia. Así que, esta es la razón más valida por la que considero que fue una buena decisión terminar el manga.

Quisiera agradecer a todos los fans que siempre apoyaron el trabajo. Esta vez, no se pudo concluir la obra y si, como todos, esto también me duele. Sin embargo, antes de que se sientan nostálgicos por la serie, imaginen los sentimientos de las chicas acosadas. Eso si, por favor, no las vayan a culpar por esto. No fue su culpa el haber sido acosadas y que después hicieran un acto de valentía al levantar la voz. Debemos aprender de esta situación para que cada vez dejen de haber este tipo de actos humillantes.

El ver tantos mensajes de apoyo para mi persona tras la cancelación, hizo que valga la pena haber trabajando en el manga. No hay palabras para explicar este sentimiento.

Repito, no conviertas tu admiración por el manga en odio hacia las víctimas. Ponte en su lugar y no te dejes engañar por teorías o acusaciones infundadas que han surgido en los últimos días.

Por último, espero que esas chicas puedan estar completamente seguras después de todos estos problemas y que tengan un futuro brillante.” (Traducción: Somos Kudasai)

PUEDES VER Dragon Ball Super manga 63: Meerus revela su poder oculto antes de morir

¿De qué trata Act-Age?

La historia se centra en Kei Yonagi, una estudiante de preparatoria cuyo sueño es convertirse en una actriz. Ella vive con sus dos hermanos menores, después de que su padre los abandonara y su madre falleciera.

La obra comenzó a publicarse en enero de 2018, generando buena aceptación por parte de sus lectores.