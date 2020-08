El arco de la Guerra de Liberación Paranormal se ha convertido en uno de los favoritos para los fans de My Hero Academia. Todos lo héroes se exigieron como nunca para salvar el mundo, pero no todos saldrán vivos de la interminable batalla contra el mal.

A pocos días del capítulo 281, las teorías sobre lo que ocurrirá han acaparado las redes sociales. Sin embargo, unos nuevos scans filtrados habrían adelantado la muerte de uno de los personajes más queridos del manga.

Advertencia de spoilers. Crédito: difusión

Como vimos en el capítulo 280, Tomura Shigaraki, el gran comandante del Frente de Liberación Paranormal, se volvió más fuerte luego de heredar el poder de su maestro All For One. Ahora es capaz de desintegrar a cualquier rival solo con el tacto y Gran Torino podría ser su primera gran víctima.

En los scans, podemos ver al legendario superhéroe mientras es golpeado sin piedad por Shigaraki. Asimismo, se observa a Deku corriendo desesperadamente para auxiliarlo. ¿Será el final del maestro de maestros? Al menos los fans lo creen así y lamentaron el suceso en las redes sociales.

My hero academia 281: scans filtrados. Crédito: Shōnen Jump.

My hero academia 281: scans filtrados. Crédito: Shōnen Jump.

My hero academia 281: scans filtrados. Crédito: Shōnen Jump.

My hero academia 281: scans filtrados. Crédito: Shōnen Jump.

Las imágenes parecen dejar en claro el destino de Gran Torino, pero en un mundo fantástico como en el de My hero academia todo es posible. Por este motivo, varios han optado por no sacar conclusiones y esperar el lanzamiento de capítulo 281 el próximo 23 de agosto.