Shingeki no kyojin manga 132: dónde, cuándo y cómo leer el nuevo capítulo

Attack on Titan es una de las obras más populares de Japón, compitiendo con otros éxitos como Dragon Ball Super, My Hero Academy y One Piece. Con su primer lanzamiento en 2009, el autor Hajime Isayama anunció en una entrevista en conocido medio nipón que su historieta terminará a finales de este 2020.

El manga se encuentra ahora en su punto más alto y tras el capítulo 131, muchos seguidores se han preguntado lo que pasará en la nueva entrega, esto debido a que Eren Jaeger logró activar el Retumbar de la Tierra y juntar a los titanes colosales para ir hacia Marley.

PUEDES VER: Cartoon Network trae de vuelta el bloque Toonami y Dragon Ball Super

Una nueva publicación por parte la cuenta AotWiki en Twitter reveló, a través de una captura, la nueva fecha de estreno de Shingeki no Kyojin.

Attack on Titan Chapter 132 official release date, September 9th (Japan Time) pic.twitter.com/IhEw9N39nh — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) August 6, 2020

¿Cuándo se estrena Shingeki no kyojin manga 132?

El capítulo 132 de Shingeki no kyojin estará disponible el 9 de septiembre de 2020, a través de la conocida revista japonesa Bessatsu Shonen Magazine.

¿Dónde leer el manga 132 de Shingeki no kyojin online?

La obra de Hajime Isayama se publica a través de la revista Bessatsu Shonen Magazine, por lo que no cuenta con una página oficial por el momento para leerla vía online. Sin embargo, existen algunos portales web de fans donde el manga se encuentra disponible.

¿Qué pasó en Attack on Titan manga 131?

El capítulo llamado Retumbar inicia en el Medio Oriente con Ramzi y su hermano, quienes tratan de huir junto a su pueblo, de la llegada de los titanes colosales. Paralelo a ello, el pequeño personaje recuerda las frases de Eren Jaeger cuando le pidió perdón por sus malas decisiones.

Shingeki no kyojin spoilers manga 131. Créditos: Hajime Isayama

A pesar de sus esfuerzos, el niño murió aplastado por los gigantes, no sin antes ver la silueta de Ymir Fritz. En otras viñetas del manga, apareció un flashback en el que el protagonista reflexiona sobre su verdadero ser y se considera mucho peor que Reiner por los homicidios que está causando

Por otro lado, Annie le agradeció a Armin por todas las veces que mantuvo conversaciones con ella a pesar de su comportamiento distante, mientras que el joven Arlett le confiesa de manera indirecta sus sentimientos.

Shingeki no kyojin spoilers manga 131. Créditos: Hajime Isayama

En los caminos invisibles se muestra a Eren de niño viendo cómo consigue su libertad a costa de las muertes de otras personas; no obstante, cuando gira hacia atrás observa a Armin de adulto, quien lo mira totalmente absorto por lo que está haciendo con Marley.

Shingeki no kyojin spoilers manga 131. Créditos: Hajime Isayama

Al final del manga 131 de Shingeki no kyojin el protagonista se encuentra dormido dentro de su titán, situación similar a lo que sucedió en la batalla de Trost, cuando soñó que vivía en paz con toda su familia. ¿Podrán sus compañeros detenerlo nuevamente?