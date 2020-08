Dragon Ball: ni aterrador e imponente, resurge primer boceto de Toriyama para Cell

Dragon Ball tiene 36 años en el mercado, por lo que su historia se ha reinventando con el paso de los años. Con tantos personajes en su universo, no es raro que Akira Toriyama haya tenido más de una opción sobre el resultado final de sus creaciones.

En ese sentido, en redes sociales se viene compartiendo el primer boceto de Cell creado por el mangaka. Esta imagen fue extraída de 30th Anniversary Dragon Ball: Super History Book, libro que salió al mercado el 21 de enero de 2016 bajo el sello de Shueshia.

La presencia de los androides y Cell

Como se sabe, los villanos principales de la Saga de Cell iban a ser los Androides No.19 y No.20; sin embargo, un exeditor de Dragon Ball, Kazuhiko Torishima, habló con Toriyama y le dijo que no eran ‘llamativos‘. Ante esto, el mangaka creó a los Androides 17 y 18 para dar un giro en la trama, pero de la misma manera, no obtuvo visto bueno de su superior.

Cell en Dragon Ball 30th Anniversary - Crédito: Shueshia

Por último creó a Cell, un personaje que podía ser confundido con un insecto. Tras presentar varios diseños, y ser rechazado otra vez, Torishima le dio visto bueno a la figura que ahora conocemos como Cell perfecto.

De acuerdo a lo descrito en el Shenglong Times #2, una sección de la Daizenshuu 2: Animation Guide, Akira Toriyama sufrió bastante al dibujar al villano debido a los detalles que presentaba.

Daizenshuu 2 Story Guide - Crédito: Shueshia

En el libro se puede leer como el mangaka cuenta que, si bien la figura de Cell fue aceptada, quien no estaba convencido de él fue Yū Kondō, encargado de Dragon Ball para Shueshia.

”Se ve feo. Pero, el puede transformarse ¿verdad? La segunda forma de Cell me gustó bastante y quería que tuviera un rol más activo. Pero desde que me dijeron que parecía ‘tonto’, no tuve más remedio que cambiarlo. Así que dibujé su forma perfecta”, contó el creador de Goku.