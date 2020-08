‘Shokugeki no Soma: go no Sara’, capítulo 7: cómo y cuándo ver la nueva entrega del anime

A causa de la propagación de la COVID-19, la web oficial de la quinta temporada de Shokugeki no Soma: Go no Sara, serie creada por el mangaka Yuto Tsukuda, anunció el pasado 17 de abril que el popular anime suspendería de manera indefinida la emisión de sus nuevos capítulos.

Luego de dos meses de larga espera, el popular shonen culinario volvió y este viernes, 14 de agosto de 2020, a las 3.30 a. m. (hora peruana) lanzará su capítulo 7, y horas después podrá ser visto en todo el mundo gracias a diversos servicios de streaming como Crunchyroll.

Shokugeki no Soma

¿Cómo y a qué hora ver el estreno de Shokugeki no Soma: Go no Sara 5x7?

Shokugeki no Soma: Go no Sara se estrenará en Japón este 14 de agosto de 2020 a las 3.30 a. m. (hora local); también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): 2.30 a. m

Perú 3.30 a. m.

México 3.30 a. m.

Colombia 3.30 a. m.

Ecuador 3.30 a. m.

Panamá: 3.30 a. m.

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 14 de agosto a las 4.30 a. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: viernes 14 de agosto a las 5.30 a. m.

Mira aquí el tráiler de la quinta temporada del anime

Shokugeki no Soma: Go no Sara - sinopsis oficial

Soma ahora ha subido un grado y finalmente ha captado lo que siempre había esperado: el primer asiento en el Consejo Totsuki. Mientras tanto, una invitación a una competencia de cocina de clase mundial conocida como “BLUE” llega a su grupo. Este es uno de los torneos gastronómicos más grandes para los jóvenes chefs que buscan fama.

Sin embargo, hubo un cambio en el sistema de este año y los temas están fuera de lo común. ¡Hay chispa en el aire cuando los nuevos rivales aparecen desde la sombra! ¿A dónde los llevará el “BLUE”?”